El banc andorrà Creand obté un benefici de 63,2 milions el 2025

EDUARD COMELLAS - CREAND - Arxiu
L'entitat assoleix un 17% més de volum de negoci
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 8 (EUROPA PRESS)
El grup Creand Crèdit Andorrà ha tancat el 2025 amb un benefici de 63,2 milions d'euros, gairebé un 11% menys que el 2024, quan va aconseguir 70,9 milions.
Les dades les ha donat a conèixer l'entitat andorrana aquest dimecres en un comunicat de premsa en el qual també destaca que l'any passat va incrementar el volum de negoci fins als 38.806 milions, un 17% més que el 2024.
El conseller delegat de l'entitat, Xavier Cornella, ha remarcat que el 2025 va ser un any en què el banc va treballar per continuar amb "el creixement sostenible del negoci", impulsant els eixos estratègics del banc.
Alhora, Cornella ha destacat un increment "notori" del volum de negoci, la inversió contínua en innovació i digitalització i el manteniment d'uns nivells alts de solvència i de retorn a l'accionista.
DOBLEN BENEFICIS
Segons la nota de premsa, en cinc anys, el grup Creand ha doblat els beneficis, amb una evolució sostenible de creixement, i prop de 10,6 milions d'euros del total del benefici venen del negoci internacional, mentre que uns 3 milions, de la divisió d'assegurances.
Altres xifres clau que evidencien la solidesa del grup són la ràtio de liquiditat (LCR), que se situa en el 161,11%, i la de solvència, que és del 18,38% (16,84% CET1); a més el patrimoni net s'ha situat en 692 milions d'euros, mentre que la ràtio de morositat ha baixat fins al 2,2%.
La inversió creditícia del grup va créixer un 6,65% i va arribar a una xifra total de 2.967 milions, dels quals, 2.566 són inversió creditícia concedida directament per la matriu andorrana, la major part de la qual dirigida a donar suport a empreses i negocis del país.
CREIXEMENT INTERNACIONAL
Així mateix, del total del volum de negoci del grup, aproximadament el 35,2% correspon a volum de negoci de la matriu andorrana (13.653 milions) i el 64,8% restant, al volum de negoci de les filials internacionals.
Luxemburg, amb la filial Creand Wealth & Securities, ha incrementat un 26,95% el volum de negoci, fins a arribar als 17.949 milions d'euros, mentre que la filial a Espanya, Creand Wealth Management, ha assolit un volum de negoci de 6.801 milions (+31,02%).
Cornella apunta que el 2025 ha estat un "bon any de creixement orgànic", en el qual ha volgut destacar la captació nova i la bona evolució de totes les línies de negoci.
Des del seu punt de vista, la bona gestió dels recursos dels clients, sumat al bon comportament dels mercats, ha estat "clau" per aquest creixement sostenible, que alhora ha redundat en benefici dels clients i dels accionistes.
Finalment, el conseller delegat també ha destacat que els resultats del 2025 superen les previsions marcades en els objectius del pla estratègic 2024-2026, la qual cosa situa l'entitat en un "punt òptim de sortida" per afrontar l'últim exercici amb èxit.