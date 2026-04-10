Ascef i Andbank España continuaran col·laborant en formació per a l'empresa familiar a Catalunya

ASCEF - ANDBANK - ARNAU DALMASES
BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana de l'Empresa Familiar (Ascef) i Andbank España han renovat el seu acord per col·laborar en formació sobre gestió del patrimoni, transmissió del llegat i involucració de les noves generacions en el projecte familiar.
L'acord que han signat la presidenta d'Ascef, Rosa Tous, i la directora global de la unitat de Family Office del Grup Andbank, Nely Mayoral, implica un programa d'activitats sobre "necessitats reals" de les famílies empresàries per a la seva continuïtat i sostenibilitat a llarg termini, informen en un comunicat conjunt.
Rosa Tous ha afirmat que la seva entitat, que reuneix al voltant de 150 empreses familiars catalanes, considera que "preparar-se, anticipar-se i actuar amb visió de futur és fonamental" per a aquestes companyies.
Nely Mayoral ha subratllat que Andbank vol reforçar el seu "compromís amb l'empresa familiar, aportant coneixement i acompanyament".
A Catalunya, les empreses familiars són el 93,8% del total de les companyies privades, contribueixen amb el 73,9% del valor afegit brut (VAB) empresarial i generen el 79,1% dels llocs de feina privats.