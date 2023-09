Aragonès i Espot acorden crear quatre grups de treball i un de "reflexió transfronterer"

S'emplacen a una nova reunió a Andorra "al juny o juliol del 2024"

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, han acordat crear quatre grups de treball en els àmbits de salut, infraestructures, gestió de residus i energia, i un grup de "reflexió transfronterer".

Així ho han donat a conèixer en una roda de premsa conjunta aquest dimarts després de reunir-se al Palau de la Generalitat, i en la qual també s'han emplaçat a una propera trobada a Andorra que es produirà "al juny o juliol del 2024".

El dirigent andorrà ha detallat que també estan negociant convenis bilaterals sobre el reconeixement de titulacions de formació professional, en matèria esportiva i en la prevenció i extinció d'incendis.

Espot ha explicat que el grup de reflexió tindrà com a objectiu "trobar solucions pràctiques a problemàtiques comunes", entre les quals ha esmentat la pèrdua de poder adquisitiu, les dificultats per trobar habitatge de lloguer assequible i reptes com el canvi climàtic, i ha avançat que els propers passos seran determinar els integrants del grup i la metodologia de treball.

Quant al grup de treball sobre salut, Espot ha recordat que Andorra ja va signar un acord marc amb el Govern espanyol i ara "es tracta de desenvolupar-ho amb qui té transferides les competències", és a dir, la Generalitat, i ha assegurat que servirà per donar més i millor serveis als ciutadans d'Andorra de la comarca de l'Alt Urgell (Lleida).

Per la seva banda, Aragonès ha destacat que aquest grup de salut permetrà el desplegament d'infraestructures com un espai de salut mental a la Seu d'Urgell (Lleida).

Tots dos dirigents també han acordat impulsar les relacions econòmiques mitjançant un acord de col·laboració entre Acció i Andorra Business, per a l'acompanyament d'empreses catalanes i andorranes en la seva internacionalització.

SIGNARAN ACORDS "EN LES PRÒXIMES SETMANES"

El president català ha detallat que "en les pròximes setmanes" se signaran diferents acords en les matèries de treball dels grups, i ha apostat per continuar desplegant l'acord marc de 2009 entre Andorra i la Generalitat.

Quant a les infraestructures, Aragonès ha destacat que fa mesos van licitar l'estudi del projecte d'una línia de trens entre la Seu d'Urgell i Andorra, que permetrà saber quina seria la demanda i "permetrà prendre decisions sobre si es donen les condicions per tirar endavant aquesta infraestructura ferroviària".

En matèria de la promoció de la llengua, Aragonès ha mostrat el seu suport al procés d'Andorra per signar un acord d'associació amb la UE i ha assegurat que permetrà també fer més present el català en les institucions europees.

Ha afirmat que això contribuirà també a altres processos com el de fer oficial el català en la UE, a proposta del Govern central i fruit d'un acord d'ERC i Junts amb el PSOE per a la Presidència del Congrés.