Aragonès celebra coincidir amb Puigdemont en avançar cap a l'amnistia i el referèndum

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat aquest dimarts la "coincidència" amb l'expresident català i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, en l'objectiu d'avançar cap a l'amnistia i el referèndum.

Ho ha dit en la roda de premsa posterior a la reunió que ha mantingut al Palau de la Generalitat amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, preguntat per la seva opinió sobre la conferència que Puigdemont ha ofert a Brussel·les per exposar les condicions de Junts de cara a negociar una possible investidura del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez.

"Hi ha una coincidència en els objectius i en el mètode, en l'eina, que és la negociació", ha destacat Aragonès.