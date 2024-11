Appec reconeix els lectors de publicacions en català a la 24 Nit de les Revistes i la Premsa

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (Appec) ha reconegut aquest dimecres els lectors de les publicacions en llengua catalana a la 24 Nit de les Revistes i la Premsa en Català, amb la intenció de reivindicar-los com una "peça imprescindible" per al sector i el català.

L'entitat ho ha fet en un acte al Casino l'Aliança del Poblenou a Barcelona, que ha comptat amb 300 assistents, entre ells el president del Parlament, Josep Rull, i el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, segons informa un comunicat.

El president de l'Appec, Germà Capdevila, ha defensat les revistes "com un refugi del bon periodisme" davant de, textualment, un món saturat d'informació immediata, on a més les xarxes socials s'han convertit en un canal per a la desinformació i les 'fake news'.

Així mateix, ha expressat la solidaritat de l'entitat amb els familiars de les víctimes i afectats per la DANA a la Comunitat Valenciana, amb una menció especial a la revista 'Camacuc', que té la seu a Paiporta i ha quedat arrassada.

PREMIS

La Junta de l'Appec ha atorgat el Premi Comunicació a Enric Calpena per combinar el periodisme i la divulgació de la història amb "un compromís ferm en la defensa de la lectura i la cultura pròpies" i per preservar i promoure la memòria històrica de Catalunya.

La Llibreria Ona Pau Claris ha rebut el Premi Cultura per la seva aposta per la venda de revistes en català, la seva diversitat editorial i entorn cuidat, i per ser "un referent per a la promoció de la lectura en català".

El Premi Societat s'ha lliurat a l'entitat Cultura Activa d'Andorra per la seva defensa de la llengua catalana "en un país i en un context on el castellà cada vegada està més present" i la seva difusió de continguts en català a través de plataformes digitals.

A més, també s'ha guardonat 'Descobrir' amb el premi a millor publicació en la categoria Revistes; el 'Ara', en Premsa Diària; 'Som Rurals', en Premsa No Diària, i 'elvallenc.cat', en Digital.

El premi a millor reportatge ha estat per a 'Ateneus' en la categoria de Revistes per "Tot un món de festivals" de Xavier Amat; 'El 9 Nou' per "Terra de Masies" de Miquel Erra, en Premsa; i 'lamira.cat' per "Els primers podcasters catalans?" de Laura Saula, en Digital.

També s'ha concedit la distinció a millor disseny editorial a 'Serra d'Or', en la categoria de Revistes; a 'Regió 7', en Premsa, i a 'sapiens.cat' en Digital, així com 'Vèrtex' ha guanyat el premi a millor portada en Revistes i 'La Veu de l'Anoia', en Premsa.