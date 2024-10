Appec premia Enric Calpena, Ona Pau Claris i Cultura Activa d'Andorra per fomentar el català

BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (Appec) ha premiat el periodista Enric Calpena, la Llibreria Ona Pau Claris de Barcelona i l'entitat Cultural Activa d'Andorra per la promoció i divulgació de la llengua i cultura catalanes.

El lliurament dels guardons serà el 6 de novembre durant la 24a Nit de les Revistes i la Premsa en Català, que se celebrarà al Casino l'Aliança del Poblenou de Barcelona, informa l'entitat en un comunicat aquest divendres.

La Junta de l'Appec atorgarà el Premi Comunicació a Enric Calpena per combinar el periodisme i la divulgació de la història amb "un compromís ferm en la defensa de la lectura i la cultura pròpies" i per preservar i promoure la memòria històrica de Catalunya.

La Llibreria Ona Pau Claris rebrà el Premi Cultura per la seva aposta per la venda de revistes en català, la seva diversitat editorial i entorn cuidat, i per ser "un referent per a la promoció de la lectura en català".

El Premi Societat es lliurarà a l'entitat Cultura Activa d'Andorra per la seva defensa de la llengua catalana "en un país i en un context on el castellà cada vegada és més present" i la seva difusió de continguts en català a través de plataformes digitals.