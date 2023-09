Antón Costas (CES) proposa "tornar a portar el progrés" a les ciutats petites i mitjanes

BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell Econòmic i Social d'Espanya (CES), Antón Costas, ha proposat "tornar a portar el progrés a les petites i mitjanes ciutats i al món rural", en una entrevista al programa 'Converses' de Cope Catalunya i Andorra recollida aquest dissabte per Europa Press.

Costas ha explicat que el segle XX va ser el de les grans ciutats i "el segle XXI serà el de les petites i mitjanes ciutats, que podran tornar a recuperar la prosperitat que van perdre".

"Per què aquests llocs de treball han de quedar-se a Madrid i per què ciutadans d'altres punts d'Espanya no poden accedir-hi?", ha qüestionat Costas i ha dit que l'Estat és un creador d'ocupació de qualitat.

Ha plantejat que "els nous organismes públics que es creïn s'instal·lin fora de Madrid, perquè aquests organismes són creadors de molt bones ocupacions i donen lloc a què al seu al voltant apareguin hubs".

Costas ha afegit que és necessari un creixement econòmic "més amable amb el medi ambient i el clima i que sigui capaç de crear bona ocupació per a més gent a més llocs del món".