Andorra i Xipre acorden potenciar la cooperació en educació, joventut i transports

Els dos països han signat un protocol d'entesa
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)
Els ministres d'Afers Exteriors d'Andorra i Xipre, Imma Tor i Constantinos Kombos, han signat aquest dijous un protocol d'entesa per desenvolupar projectes de cooperació en matèria d'educació, joventut i esports.
La signatura s'ha fet durant la visita oficial a Andorra del ministre xipriota, coincidint amb el final de la presidència de torn del Consell de la UE per part de Xipre, que ha tingut l'acord d'associació entre Andorra i la UE com una prioritat, informa el Govern andorrà en un comunicat.
Tor ha avançat que el protocol preveu l'intercanvi i estades formatives entre els dos països, entre professionals, organismes i institucions en els àmbits considerats i, alhora, es preveu desenvolupar el protocol general signat el 2024 en l'àmbit cultural, a més dels vessants comercial i econòmic.
Kombos també s'ha reunit amb el cap de govern, Xavier Espot, qui li ha expressat l'agraïment del Principat per haver mantingut l'acord d'associació en l'agenda del Consell de la UE i defensar-ne la importància política, complint el compromís adquirit per Xipre.
El ministre xipriota ha explicat que durant la presidència de torn del Consell de la UE sempre s'ha volgut posar damunt la taula l'acord d'associació i ha ressaltat que fins els últims dies Xipre ha intentat resoldre tots els obstacles per aconseguir el consens de tots els membres i permetre l'aprovació de l'acord.
DEFENSA LES OPORTUNITATS DE LA UE
També ha detallat que, tot i que Xipre és un país petit, ha sabut aprofitar tots els avantatges que ofereix pertànyer a la UE en assegurar que dona "moltes" oportunitats als països interessats a associar-se.
Finalment, s'ha mostrat esperançat que durant la presidència de torn d'Irlanda es pugui assolir el consens per aprovar l'acord d'associació.