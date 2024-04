Andorra vota a favor de l'entrada de Kosovo en el Consell d'Europa

La delegació andorrana també dona suport a la regulació de la intel·ligència artificial



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19 abr. (EUROPA PRESS) -

La delegació andorrana a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (Apce) ha votat a favor de la petició de Kosovo per ser membre del Consell d'Europa, segons ha informat aquest divendres el Consell General (Parlament) en un comunicat.

La petició ha rebut el suport de l'Apce, que aquesta setmana ha celebrat la sessió plenària de primavera, mentre decideix supervisar el compliment "d'una extensa llista" de compromisos i obligacions a partir de la seva adhesió.

Segons el procediment del Consell d'Europa, l'Assemblea Parlamentària ha donat la seva opinió sobre la sol·licitud d'adhesió prèvia a la decisió que ha de prendre el Comitè de Ministres, òrgan executiu de l'organització formada pels ministres d'Afers Exteriors.

Els diputats Berna Coma, Cerni Escalé i Susanna Vela han format la delegació andorrana.

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

L'Apce també ha aprovat per unanimitat, i amb el suport andorrà, el projecte de conveni marc sobre la intel·ligència artificial (IA), drets humans, democràcia i estat de dret.

El conveni esdevé de facto el primer tractat internacional sobre IA que té com a objectiu regular-la per "mitigar els riscos" que suposa el mal ús d'aquesta tecnologia per a la democràcia, els drets humans i l'estat de dret.

La cap de la delegació andorrana, Berna Coma, ha destacat "l'aposta d'Andorra en aquesta iniciativa", tant en l'àmbit polític com en el tècnic, i ha incidit en la necessitat de disposar d'un marc jurídic inclusiu per a aquesta tecnologia emergent.

Per la seva banda, Susanna Vela ha defensat que s'ha d'intervenir perquè la IA contribueixi "al progrés sense deixar ningú enrere".

UCRAÏNA

L'Apce també ha aprovat, amb el vot a favor d'Andorra, la recomanació perquè el Comitè de Ministres faci els passos per disposar d'un mecanisme internacional per "reparar els danys patits per Ucraïna" arran dels atacs i els intents d'invasió de la Federació Russa.

S'ha proposat la creació d'un fons fiduciari internacional i una comissió internacional per examinar les sol·licituds d'indemnització i establir un mecanisme de compensació un cop determinats els danys causats "pels actes il·lícits" comesos per Rússia a Crimea, Sebastòpol i Donetsk abans del 24 de febrer del 2022.

Finalment, la delegació andorrana ha votat a favor de la resolució basada en l'informe de Christophe Lacroix (Bèlgica), condemnant els atacs a la llibertat d'expressió i de reunió de les persones LGTBI.