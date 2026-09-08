Andorra vol aprovar la despenalització de l'avortament abans de finalitzar la legislatura

Espot assegura diàleg amb el Vaticà però no estan a l'espera d'un sí: Andorra és "sobirana"
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 8 (EUROPA PRESS)
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha assegurat que la voluntat de l'executiu és que, abans de finalitzar l'actual legislatura, pugui aprovar-se la llei de despenalització de l'avortament.
Així s'ha expressat aquest dimarts, donant resposta a les preguntes dels mitjans de comunicació una vegada finalitzat l'acte institucional de commemoració del Dia de Meritxell, festa nacional del Principat.
El cap de Govern ha recordat que es manté un diàleg amb el Vaticà sobre aquesta qüestió, però que no s'està a l'espera d'un sí a un determinat text perquè Andorra és "sobirana per prendre les seves pròpies decisions".
Així i tot, ha deixat clar que la decisió que s'adopti sobre la despenalització, "agradi o no a la Santa Seu", no ha de creuar la línia vermella que posaria en risc el sistema institucional portant a l'abdicació del copríncep episcopal.
En aquest sentit, ha assenyalat que la línia vermella seria qualsevol reforma que faci possible la pràctica de l'avortament dins del país i ha defensat que la despenalització no ho permet, però suposa "un pas endavant significatiu" per acabar amb la criminalització de la dona.
MISSA SOLEMNE
Precisament, aquest dimarts la celebració de la missa solemne al santuari de Meritxell ha estat presidida pel nunci apostòlic de la Santa Seu per a Espanya i Andorra, Piero Pioppo, que no ha fet referència explícita a aquesta qüestió.
Durant l'homilia, Pioppo sí que ha demanat "altura de mires" per afrontar l'actual context internacional, una obligació que considera que ha de ser compartida per les famílies, les escoles i l'Església.