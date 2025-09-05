Andorra la Vella reforçarà els controls per reduir la contaminació acústica dels vehicles

El comú actua després d'haver rebut queixes de la ciutadania
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 5 (EUROPA PRESS)
El comú (ajuntament) d'Andorra la Vella ha anunciat aquest dilluns que ha donat instruccions al servei de circulació perquè incorpori controls específics sobre la contaminació acústica provocada pels vehicles.
L'objectiu és reduir les molèsties que pateixen tant els veïns com els vianants per culpa del soroll dels tubs d'escapament quan els conductors acceleren o desacceleren de manera innecessària, ha informat el comú en un comunicat.
Segons ha explicat el conseller (regidor) de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, no només es tracta de respectar la norma, sinó també de "respectar la tranquil·litat i el descans dels veïns".
Surana ha deixat clar que la corporació vol una parròquia (municipi) "segura i agradable per a tothom", i per aconseguir-ho cal que tothom faci un ús responsable del vehicle.
QUEIXES AL CENTRE
Les queixes rebudes per part de la ciutadania s'han concentrat sobretot a zones del centre de la parròquia, com l'avinguda Meritxell, els carrers Príncep Benlloch i Prat de la Creu o la plaça Guillemó.
Aquesta pràctica es produeix especialment entre passos de vianants, on alguns conductors tendeixen a forçar la velocitat, generant un soroll molt molest i incrementant la sensació d'inseguretat dels vianants.
Els agents de circulació faran controls per detectar i sancionar aquestes conductes incíviques i s'actuarà tant a vies cèntriques com en altres punts de la parròquia on s'han detectat situacions similars.
El soroll el produeixen tant turismes com motocicletes i el comú ha recordat que el codi de circulació considera una infracció la conducció forçant les marxes generant sorolls molestos i preveu una sanció de 100 euros.