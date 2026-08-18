Andorra la Vella reconeix la 'tripleta màgica' de castells de la Colla Vella dels Xiquets de Valls

Una placa commemora la millor actuació castellera fora de Catalunya
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)
El Comú d'Andorra la Vella ha reconegut l'actuació històrica de castells que va fer la Colla Vella dels Xiquets de Valls (Tarragona) a la plaça Príncep Benlloch de la capital andorrana durant la festa major de 2025, aconseguint una 'tripleta màgica'.
Aquest dimarts, el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, i l'alcaldessa de Valls, Dolors Farré, han descobert la placa commemorativa en un acte en el qual han participat membres dels dos consistoris i representants de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers d'Andorra, informa el comú en un comunicat.
Concretament, els castellers de Valls van descarregar un 3 de 9 amb folre, un 4 de 9 amb folre i un 5 de 8, a més d'un pilar de 6, en la qual es considera "la millor actuació castellera feta fora de Catalunya".
González ha assenyalat que la plaça Príncep Benlloch forma part de la història castellera i que és "un orgull" que una actuació d'aquesta magnitud s'hagi viscut a la capital del Principat.
També ha destacat que el reconeixement reforça els llaços entre Andorra la Vella i Valls, que l'any que ve compliran 60 anys del seu agermanament.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Valls ha indicat que és un orgull que una fita casteller d'aquesta magnitud quedi per sempre vinculat a Andorra la Vella, amb qui comparteixen més de 60 anys de "agermanament, amistat, tradicions i cultura".
La plaça Príncep Benlloch és plaça castellera de 9 des de 2019, quan la Colla Jove dels Xiquets de Valls va descarregar, per primera vegada a Andorra, un 3 de 9 amb folre, i també es va reconèixer amb una placa.