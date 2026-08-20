Andorra la Vella impulsarà un pacte entre comuns per reforçar la prevenció d'incendis

La corporació busca desenvolupar una estratègia conjunta de gestió i millora dels boscos
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS)
El comú d'Andorra la Vella proposarà a la resta d'comuns impulsar un pacte per desenvolupar una estratègia conjunta de gestió i millora dels boscos del país que reforci la prevenció dels incendis forestals.
El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ha explicat que la voluntat és obrir el debat i començar a treballar conjuntament per avançar cap a una gestió forestal "més coordinada a escala nacional", informa la corporació a través d'un comunicat.
La iniciativa pren com a punt de partida els treballs que el comú de la capital està duent a terme en el bosc de Solobre, on s'executa la primera fase d'un camí forestal que servirà com a tallafocs.
González ha insistit que els boscos "no entenen de límits territorials", per la qual cosa considera que s'ha de treballar conjuntament per prevenir riscos i estar més preparats davant dels efectes del canvi climàtic.
La proposta es posarà sobre la taula en la propera reunió de cònsols, la trobada bimensual que celebren els mandataris locals andorrans de forma rotatòria per totes les parròquies, que està prevista que se celebri al setembre a Andorra la Vella.
En relació amb el tallafocs de Solobre, González ha indicat que la primera fase, que comprèn els primers 340 metres del nou camí forestal i suposa una inversió de 376.006,67 euros, ja encara la recta final i la previsió és completar-la en els propers dos mesos.
En paral·lel, el comú ja ha tret a concurs la segona fase del projecte, pressupostada en 700.000 euros, i que permetrà disposar d'un camí que superarà els 1,3 quilòmetres de recorregut.