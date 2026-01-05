Andorra la Vella i Escaldes-Engordany viuen una multitudinària i freda cavalcada dels Reis d'Orient

TONY LARA - COMÚ D'ANDORRA LA VELLA
18 carrosses i 500 persones desfilen pel cèntric eix comercial andorrà
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 5 (EUROPA PRESS)
Andorra la Vella i Escaldis-Engordany han acollit aquest dilluns a la tarda una multitudinària cavalcada per donar la benvinguda als Reis d'Orient.
La rua, organitzada conjuntament pels comuns (ajuntaments) d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, a més de la Unió Pro Turisme d'Escaldes, ha començat a les 18 hores a Andorra la Vella i ha comptat amb la participació de 18 carrosses i unes 500 persones.
La cavalcada ha recorregut les avingudes Meritxell i Carlemany, centre neuràlgic del comerç andorrà, amb centenars de persones que esperaven amb la mateixa dosi de nervis i il·lusió veure aparèixer a Melcior, Gaspar i Baltasar.
Durant la rua s'han vist passar les carrosses del Patge Real, les de Melcior, Gaspar i Baltasar i les que presentaven una infinitat de personatges de l'imaginari infantil com Micky, Minnie, Bob Esponja, Harry Potter o els protagonista de Toy Story.
El recorregut ha acabat més de dues hores després a la plaça Coprínceps, on es trobava el Palau Real, espai en què Ses Majestats han rebut els nens i nenes que han volgut veure'ls i lliurar-los les últimes cartes.
EL FRED
Les baixes temperatures, que aquest dilluns ja s'han deixat notar a l'espera que demà es visqui un dia de Reis gèlid, no han impedit una multitudinària assistència als principals carrers de la capital d'Andorra, però han obligat als assistents a assistir ben abrigats per combatre el fred.
Els assistents, tant petits com grans, ha usat bosses, caixes i fins i tot paraigües del revés per recollir el major nombre possible dels milers de caramels que Ses Majestats i els seus acompanyants han llançat durant la cavalcada.
Els Reis també s'han pogut veure en la resta de parròquies (municipis) del Principat amb curiositats com l'arribada esquiant en el Pas de la Casa o el recorregut a cavall que fan en la Massana.