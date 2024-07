Andorra la Vella (Andorra) impulsa un programa per posar al mercat pisos buits a preu regulat

El Comú subvencionarà un 20% de les reformes necessàries



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El Comú (ajuntament) d'Andorra la Vella (Andorra) ha presentat aquest dijous el programa Reviu que té com a objectiu introduir al mercat de lloguer pisos que actualment estan buits.

El programa ofereix als propietaris dels immobles sense ús que els cedeixin al Comú per rehabilitar-los i posar-los al mercat de lloguer a un preu regulat durant "un període mínim de 10 anys", informa la corporació en un comunicat.

Segons els càlculs de la corporació, a partir del salari mitjà del Principat que el Departament d'Estadística situa en 2.040 euros, els preus del lloguer es mouran entre els 400 i els 750 euros en funció de la tipologia i les característiques de cada pis.

Com a contraprestació, l'administració local es compromet a finançar els treballs de reforma de l'immoble, subvencionant un 20% de l'import de les obres, i garanteix el pagament d'una renda mensual al propietari, donant-li "seguretat jurídica".

El cònsol major (alcalde) d'Andorra la Vella, Sergi González, ha destacat que la voluntat de la iniciativa és impulsar un equilibri entre la massificació de la nova construcció i els habitatges que ja disposa la parròquia (municipi), "oferint una nova vida" a les edificacions existents.

González també ha assegurat que el pla tindrà "un efecte immediat" perquè les obres que es duran a terme no tindran una alta complexitat i els pisos es podran posar a disposició de la població a curt termini, assenyala el comunicat.

El cònsol també ha destacat els "beneficis mediambientals" del programa perquè fomenta l'economia circular i la recuperació d'espais als quals ara no es dona ús.

BASES REGULADORES

El conseller (regidor) de Transformació Digital i Sostenibilitat i Habitatge del Comú, Marc Torrent, ha detallat que el programa Reviu garanteix, a més de la renda mensual i el finançament de la reforma, la gestió integral de la remodelació, la gestió per obtenir el certificat d'habitabilitat i el retorn del pis "en bon estat" quan acabi el programa.

En relació amb els requisits d'acceptació per part de l'administració, ha destacat que els pisos han d'estar situats a Andorra la Vella, no han de tenir càrrecs ni gravàmens, han d'estar desocupats i no tenir deutes amb l'administració ni amb la comunitat de propietaris.

Torrent també ha manifestat que per valorar els béns immobles es tindrà en compte l'import de les inversions per reformar-lo, el termini previst de les obres, l'accessibilitat i els possibles punts de millora com places de pàrquing, trasters o disposar de certificat d'habitabilitat.

En funció de la tipologia de l'immoble, el Comú ha fixat una taula d'"imports màxims" de finançament per a les reformes que oscil·len entre els 10.000 euros (bany i cuina) i els 40.000 (pis sencer amb 2 banys, cuina i tres habitacions".

"D'ACORD AMB ELS PREUS DE MERCAT"

Torrent ha assegurat que els imports els han determinat els tècnics comunals "d'acord amb els preus de mercat actuals" del sector de la construcció i ha recordat que els propietaris només hauran de retornar el 80% del cost.

El Comú preveu aprovar el pròxim 1 d'agost les bases de funcionament del programa i el 7 d'agost, amb la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, s'obrirà el termini de tres mesos perquè els propietaris s'hi apuntin.