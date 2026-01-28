Andorra ha vacunat el 100% de les explotacions ramaderes contra la dermatosi nodular

El ministre celebra que el país s'hagi pogut mantenir lliure de la malaltia
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 (EUROPA PRESS)
El 100% de les explotacions bovines d'Andorra ja han rebut l'administració de la vacuna contra la dermatosi nodular contagiosa, segons ha informat aquest dimecres el Govern en un comunicat.
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha destacat que el pla de vacunació es va compartir amb el sector ramader, el qual ha col·laborat i s'ha mostrat predisposat al fet que tot el bestiar pogués rebre les vacunes.
Casal ha explicat que s'han administrat 1.838 vacunes, arribant al 90% dels caps de bestiar, i prioritzant la vacunació dels animals en edat reproductiva, els animals de recria i tots els animals d'engreix.
Amb les vacunes administrades fins avui, el ministre ha destacat que està garantida "la immunitat de grup" i per tant s'evita que els animals es puguin contagiar amb el virus si es produeix un rebrot als països veïns.
CAP CAS
El Govern també ha recordat que a Andorra no s'ha registrat cap cas d'aquesta malaltia i s'ha fet un seguiment constant, amb accions preventives per evitar l'arribada del virus.
D'aquesta manera, s'ha completat l'objectiu de mantenir el país lliure de dermatosi nodular contagiosa, la qual cosa ha evitat conseqüències "greus" per al sector, ha assenyalat el ministre.
Des de l'Executiu s'ha recordat que la dermatosi nodular no es transmet als humans, ja sigui per contacte amb els animals o fins i tot pel consum de productes derivats, però és considerada d'importància econòmica perquè causa una disminució molt important de la producció.