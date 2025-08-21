Andorra va rebre 924.738 visitants al juliol de 2025, un 3,2% menys que en 2024

Un 58,6% dels visitants no pernocten al país
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)
Andorra va rebre durant el mes de juliol de 2025 un total de 924.738 visitants, un 3,2% menys que el mateix mes de 2024, ha informat aquest dijous el departament d'Estadística en un comunicat.
Segons les dades publicades, un 58,6% dels visitants (542.199) són excursionista, és a dir, persones que no fan nit al país, mentre que 382.539 (41,4%) són turistes, que sí pernocten com a mínim una nit al Principat.
Estadística ha destacat que el nombre de turistes presenta una variació positiva del 5,8% respecte a juliol de 2024, quan es van registrar 361.523 visites, mentre que en el cas dels excursionistes disminueixen un 8,7% (594.137 al juliol de 2024).
Per país de residència, els visitants francesos han estat els majoritaris (414.814) però caient un 4,1% respecte a juliol de 2024; els espanyols (405.615) augmenten un 5% respecte a un any enrere, mentre que els de altres nacionalitats (104.309) disminueixen un 23,7%.
Les dades acumulades dels últims dotze mesos (d'agost 2024 a juliol 2025) mostren que els visitants que arriben al país han descendit un 1,5% en relació amb el mateix període de l'any anterior, passant de 9.513.937 a 9.375.480.
Estadística també recull que durant el mes de juliol han entrat al país 393.774 vehicles, una xifra un 1,9% superior a la registrada durant el mes de juliol de 2024.
La majoria ho han fet per la frontera hispà-andorrana (259.286), que presenta un creixement del 4,6% respecte a l'any anterior, mentre que per la frontera franc-andorrana han entrat 134.488, un 3% menys que al juliol de 2024.