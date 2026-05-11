Andorra va fer 28 intervencions urgents per presumptes abusos sexuals a menors el 2025

El departament d'Infància i Adolescència va obrir 36 expedients per activació del PAI
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 (EUROPA PRESS)
El departament d'Infància i Adolescència del ministeri d'Afers Socials del Govern d'Andorra va fer 28 intervencions urgents per presumptes abusos sexuals a menors d'edat el 2025.
La xifra l'han donat a conèixer aquest dilluns la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, la secretària d'Estat, Ester Cervós, i la directora del departament, Laura Mas, en una conferència de premsa per presentar el balanç d'activitat de l'any passat.
Els 28 expedients suposen una xifra superior als 19 que es van obrir pel mateix concepte el 2024, i també cal afegir-n'hi 8 per presumpte episodi de maltractament físic agut (5 el 2024), de manera que en total es van obrir 36 expedients per activació del protocol d'actuació immediata (PAI).
Mas ha assenyalat que la tendència positiva en el nombre d'expedients es deu al fet que cada vegada la ciutadania i els professionals estan "més formats", fet que permet detectar les situacions i actuar.
51 CASOS EREN NOUS
Segons s'ha explicat, en total, el departament va atendre 314 infants i adolescents, un 8,2% menys que l'any anterior, dels quals 51 eren casos nous i 79 corresponien a expedients que es van tancar en detectar que el menor no estava en una situació de risc greu o desemparament.
Per la ministra, les dades mostren que les accions de prevenció donen els seus fruits i els serveis donen resposta a les necessitats existents, i que els protocols de prevenció permeten avançar-se i detectar situacions de risc greu en edats primerenques per poder-les reconduir i evitar "que s'allarguin en el temps".
Dels 314 infants atesos, el 41% estaven en situacions de negligència en les cures i atenció per part dels seus progenitors o tutors i el 16% eren adolescents amb conductes de risc.
ACOLLIDA
Pel que fa al Servei Especialitzat d'Acolliment Familiar, va atendre un total de 36 infants i adolescents (4 dels quals es van acollir el 2025) i 31 famílies durant l'any.
Per la seva banda, el Centre Residencial d'Acció Educativa la Gavernera va acollir 41 infants i adolescents, 20 dels quals eren menors d'entre 0 i 12 anys mentre que 21 tenien entre 12 i 18 anys.
Les responsables del departament també han informat que l'any passat es va fer una adopció.