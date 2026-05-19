Andorra va destinar 4,4 milions en ajuts al lloguer el 2025, gairebé un 21% més que el 2024

La ministra d'Afers Socials, Trini Marín, fa balanç de l'exercici passat
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19 (EUROPA PRESS)
El Ministeri d'Afers Socials del Govern d'Andorra va atorgar un total de 4.388.842,68 euros en ajuts al lloguer el 2025, un 20,69% menys que el 2024.
Ho ha explicat la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, en la roda premsa de balanç d'activitat del Ministeri que ha fet aquest dimarts, segons ha informat el Govern andorrà en un comunicat de premsa.
Marín ha assegurat que es viu "un moment de transició" perquè el 2025 ha estat el primer any en què les famílies han pogut accedir al parc públic d'habitatge a preu assequible, la qual cosa ha permès que en gairebé cent casos no hagi calgut mantenir l'ajut al lloguer.
D'altra banda i en relació amb els ajuts econòmics ocasionals, destinats a persones o famílies per finançar les despeses derivades de l'atenció a necessitats puntuals, l'any passat se'n van atorgar 2.981.
Concretament, se n'han beneficiat 728 llars (un 3,7% menys que el 2024) i van suposar una despesa de 3,69 milions d'euros, un 5,5% més que el 2024.
Quant a la prestació familiar per fill a càrrec, s'han liquidat poc més d'1,3 milions d'euros el 2025, mentre que s'han donat 198.182,05 euros en concepte de prestació per desocupació voluntària.
Finalment, s'ha detallat que el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) ha atès 167 usuaris, dels quals 96 eren nous, i 42 han rebut prestació econòmica per fer front al servei, bé sigui totalment o parcialment, per un import de 24.687,49 euros.