Andorra ultima la normativa del futur referèndum sobre l'acord amb la UE

El text es compartirà amb tots els parlamentaris

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)

El pacte d'Estat per a l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea està ultimant la tasca de reglamentació del referèndum que se celebrarà al Principat per aprovar o no l'acord.

El secretari d'Estat per a les relacions amb la Unió Europea del Govern d'Andorra, Landry Riba, ha anunciat aquest dimecres en declaracions a la premsa posteriors a la reunió del pacte d'Estat que la feina per a la reglamentació del referèndum "està molt avançat".

De fet, Riba confia que passades un parell de reunions més ja es disposi d'un text "estabilitzat i consensuat", que es compartirà amb tots els consellers generals (parlamentaris) perquè puguin analitzar-lo i fer aportacions.

Riba també ha explicat que en la reunió del pacte d'Estat s'ha analitzat la proposta del principal partit de l'oposició, Concòrdia, de poder participar en el pacte d'Estat "únicament" en les discussions relatives a la regulació del referèndum.

Els integrants del pacte han rebutjat la proposta i han recordat que qualsevol partit que vulgui incorporar-se té "les portes obertes", però que hauran de participar de totes les discussions.

D'altra banda, durant la reunió, el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha informat sobre les reunions que va mantenir la setmana passa durant la 6 cimera de la Comunitat Política Europea (CPE) que es va celebrar a Albània.

També s'han analitzat les properes accions de comunicació previstes per part de les formacions que conformen el pacte d'Estat, amb especial atenció a la programació d'actes per celebrar els 35 anys de relacions entre el Principat i la UE.