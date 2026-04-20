Andorra ultima un esborrany de la llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat

Afers Socials i la UdA impulsen una jornada sobre inclusió en l'àmbit educatiu
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra està ultimant un esborrany de la futura llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, últim pas abans que entri a tràmit parlamentari.
Ho ha anunciat la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, durant l'acte conjunt amb la Universitat d'Andorra (UdA) i la Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) amb motiu del dia nacional del conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat de l'ONU.
Marín ha detallat que el text està redactat i adaptat a les recomanacions de l'ONU i que ara s'obre un període de diàleg amb les associacions i els diferents actors implicats per acabar-ne de perfilar el contingut.
La ministra també ha assegurat que l'executiu treballa per garantir la igualtat d'oportunitats, "independentment de la seva discapacitat", i ha posat a tall d'exemple mesures recents com la gratuïtat dels estudis superiors.
Precisament, la jornada tenia com a objectiu sensibilitzar sobre la importància de garantir els drets i la plena participació de les persones amb discapacitat en tots els àmbits, especialment l'educatiu.
Per la seva banda, el rector de la UdA, Juli Minoves, ha destacat que la iniciativa reflecteix "el compromís ferm" de la UdA amb la societat i amb els valors de solidaritat, inclusió i responsabilitat col·lectiva.
Finalment, la presidenta de la FAAD, Diana Figueras, ha expressat el desig que Andorra arribi a passar de la inclusió a la convivència com a reflex d'una societat "madura, justa i solidària".