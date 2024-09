Andorra Turisme estrena una nova ruta familiar sobre les papallones a Ordino

S'emmarca en el conjunt d'itineraris titulats 'Macarulla, petits senders màgics'



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 set. (EUROPA PRESS) -

Andorra Turisme ha inaugurat aquest dilluns una nova ruta familiar sobre les papallones a Ordino, que es titula 'Piero i la Reina Pitavola' i que forma part del conjunt d'itineraris 'Macarulla, petits senders màgics', ha informat en un comunicat.

La ruta té com a protagonistes les 'pitavoles' (forma andorrana d'anomenar les papallones), i els nens podran descobrir com és el procés de transformació de les papallones, com viuen i s'alimenten i "quina és la seva funció en l'ecosistema".

L'itinerari és circular, té una longitud d'uns 2 quilòmetres, 100 metres de desnivell acumulat i es pot completar, aproximadament, en una hora i mitja.

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha explicat que és una ruta "adreçada al turisme familiar", per a nens de 4 a 12 anys.

Per Torres, l'objectiu és que els més petits "gaudeixin de la natura", oferint-los una primera aproximació al senderisme mitjançant el joc i l'entorn.

L'alcaldessa d'Ordino, Maria del Mar Coma, ha detallat que el sender, situat al camí del coll dels Collets, és molt a prop del camí ral i del centre del poble d'Ordino, per la qual cosa permet "posar en valor el paisatge de la parròquia", declarat reserva de la biosfera per la Unesco.

Les excursions són d'accés lliure, però per poder completar els jocs proposats cal disposar d'un llibret específic de cada ruta, que es pot adquirir a qualsevol oficina de turisme o descarregar-los pel web.

USUARIS TOTALS

Els comptadors situats a les rutes han permès "confirmar el seu èxit", i des de l'estiu del 2021, quan es van inaugurar els primers itineraris, 243.548 persones han gaudit de les rutes, de les quals 55.000 aquest 2024.

A més a més, prop d'un miler de famílies s'han descarregat el diploma que acredita haver completat tots els itineraris, i que és al final del quadernet de treball.

Els itineraris 'Macarulla' neixen de la col·laboració entre Andorra Turisme i els comuns (ajuntaments) del Principat, i la voluntat és que n'hi pugui haver un a cada parròquia (municipi).

La ruta inaugurada a Ordino s'afegeix a les ja existents fins ara a la Massana, Canillo, Escaldes-Engordany i Encamp, i Andorra Turisme ha avançat que aquesta mateixa tardor se'n presentarà una altra a Andorra la Vella.