Andorra treu a concurs una nova ruta aèria per connectar amb Mallorca durant l'hivern

El Govern andorrà també renova el contracte amb Air Nostrum per al vol a Madrid

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 11 (EUROPA PRESS)

El Consell de Ministres del Govern d'Andorra ha aprovat aquest dimecres la licitació per obrir una nova ruta aèria que permeti connectar l'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell amb el de Palma de Mallorca durant la temporada d'hivern 2023-2024.

Segons informa en un comunicat, el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha destacat l'aposta de l'Executiu per "continuar dinamitzant" la infraestructura i obrir noves oportunitats per diversificar les opcions per connectar el país amb l'estranger.

La nova ruta licitada és una prova pilot i respon la identificació per part d'Andorra Turisme d'oportunitats turístiques que permeten obrir una nova línia aèria amb les Illes Balears.

Forné ha assenyalat que aquesta decisió millora la connectivitat del Principat i afavoreix "el seu desenclavament", alhora que es generen noves sinergies entre tots dos territoris i s'enriqueixen les oportunitats del país.

EL CONCURS

El concurs convocat és internacional perquè no existeix cap companyia aèria autoritzada al país que pugui dur a terme els serveis previstos, segons ha explicat el Govern d'Andorra.

S'ha convocat per la modalitat d'urgència per la "necessitat d'escurçar al màxim" els terminis per a la signatura d'un contracte que permeti carregar els vols a les plataformes de vendes, oferir paquets abans de l'inici de la temporada d'hivern i maximitzar el factor d'ocupació dels avions.

Està previst que el vol a Palma doni servei durant un període de 13 setmanes en la temporada d'hivern, amb, com a mínim, 2 freqüències setmanals els dies que proposi el licitador coincidint amb els pics de demanda.

Les companyies interessades tenen temps fins al 9 de novembre per presentar una oferta.

MADRID

De forma paral·lela, el Govern andorrà ha aprovat aquest dimecres la renovació del contracte amb la companyia Air Nostrum perquè pugui seguir explotant la línia que connecta l'aeroport de la Seu amb Madrid.

Amb aquesta decisió es "consolida l'objectiu" de poder oferir de forma regular una connexió amb la capital espanyola i així dinamitzar el territori i generar noves sinergies econòmiques entre territoris.

L'Executiu apunta que amb les converses amb Air Nostrum s'ha establert un protocol per "afavorir sempre l'usuari" en cas d'anul·lacions de les rutes principals, identificant les destinacions alternatives més propers.