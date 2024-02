Andorra treballa en un reglament per regular els 'coworking' i poder alliberar pisos

El Govern pretén que empreses i start-ups es domiciliïn en els 'coworking'



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Andorra està treballant en un reglament per regular els espais de 'coworking' i espera enllestir-lo en un mes, també amb l'objectiu d'alliberar pisos en plena crisi de l'habitatge.

Ho ha anunciat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en declaracions a la premsa durant la inauguració del I eSports City Talks, un esdeveniment organitzat per Andorra Business i Encom.

Marsol ha explicat que ja s'han fet un parell de reunions amb membres del sector i la voluntat és aconseguir que les empreses emergents disposin d'un espai adaptat "dins d'una normativa de qualitat".

CRISI D'HABITATGE

La ministra també persegueix un segon objectiu amb la mesura: aconseguir que les empreses i start-ups puguin domiciliar-s'hi i així alliberar pisos.

"Aquest és el meu gran repte", ha afirmat la ministra, tenint en compte la crisi de l'habitatge que està patint el Principat, amb moltes dificultats per accedir a habitatges de lloguer.

ESPORTS CITY TALKS

Quant a la primera edició de l'eSports City Talks, un esdeveniment centrat en la innovació dins de la comunitat dels esports electrònics i els videojocs, ha acabat amb l'entrades esgotades, s'ha informat des d'Andorra Business.

Marsol ha destacat que per al Govern els eSports i els videojocs són "un sector prioritari" i que es porta 4 anys treballant per posicionar el país com un referent.

L'objectiu, ha dit, és situar Andorra com "un hub tecnològic" i una destinació reconeguda per al desenvolupament d'aquest tipus de negocis.

La directora d'Andorra Business, Judith Hidalgo, ha afirmat que la jornada ha permès conèixer de primera mà les últimes tendències del sector gràcies a la presència d'alguns dels referents internacionals "més importants del moment".

Els conferenciants han analitzat des de diferents perspectives la situació del món dels videojocs i la seva implicació en l'ensenyament, l'economia de les ciutats i les innovacions que s'estan treballant, exposa el comunicat.

Segons Andorra Business, citant dades de Newzoo, el sector va moure "més de 1.300 milions d'euros" l'any passat.