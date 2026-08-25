Andorra treballa per rebre etapes íntegres de la Vuelta femenina i del Tour de França

El ministre de Turisme destaca que el Principat ha demostrat ser "territori ciclista"
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 25 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra treballa per poder rebre, en els propers anys, etapes íntegres de la Vuelta femenina i del Tour de França.
Ho ha dit el ministre de Turisme, Jordi Torres, en declaracions als mitjans de comunicació després de finalitzar l'etapa de la Volta, que s'ha desenvolupat aquest dimarts de forma íntegra al Principat.
Així, sobre l'arribada de la Vuelta femenina, Torres s'ha mostrat disposat a parlar-ho amb l'organització, encara que també ha assenyalat que la prova "no té la mateixa repercussió" que la masculina.
Igualment, ha indicat que existeix la voluntat d'aconseguir la presència de grans proves, com també el Tour de França, però no es vol només un final d'etapa, sinó que el que es busca és "una etapa íntegra".
El polític ha reconegut que són conscients que el Tour no pot venir a Andorra "amb la mateixa freqüència" que la Vuelta a España, i que, quan pugui tornar, es treballa perquè sigui un final d'etapa i una etapa de descans o una etapa completa.
UNA "ESTRATÈGIA DE PAÍS"
Torres ha recordat que el ciclisme "és una estratègia de país" i que sempre estan disposats a rebre proves perquè tenen una repercussió molt important, però ha insistit que el que interessa són "etapes íntegres".
Sobre la possibilitat que la Vuelta a España repeteixi presència a Andorra el 2027, ha dit que encara no han començat a parlar-ho, però ha admès que veu "complicat" que succeeixi perquè segurament s'escollirà una altra regió per la qual passar.