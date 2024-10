Andorra treballa per frenar un abocament de gasoil als rius Madriu i Valira

No es té constància que l'hidrocarbur hagi arribat fora del Principat

Tècnics del departament de Medi ambient i membres del Cos de Bombers d'Andorra treballen des de la mitjanit d'aquest dimarts al dimecres per frenar un abocament de gasoil que ha afectat els rius Madriu i Valira.

Segons ha explicat el ministre portaveu i titular de Medi Ambient, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, l'abocament s'ha originat per "la recàrrega d'un tanc de gasoil de calefacció" d'un edifici situat en la carretera d'Engolasters, al municipi d'Escaldis-Engordany.

Els tècnics han detectat presència d'hidrocarburs en "diferents punts" dels rius afectats, i en el cas del Valira és una zona molt propera a la frontera amb Espanya, per la qual cosa han avisat a les autoritats catalanes, ja que el riu passa per la Seu d'Urgell (Lleida) i desemboca al riu Segre.

Casal ha afirmat que a hores d'ara no es té constància que a Catalunya s'hagi detectat presència de gasoil en cap punt, si bé ha reconegut que és "d'una lògica aclaparadora" que si l'aigua va baixant, l'hidrocarbur que no s'hagi pogut eliminar també baixarà.

ABOCAMENT "CONSIDERABLE"

El ministre ha indicat que al tanc afectat es van introduir 4.400 litres de gasoil, que no era el límit de la seva capacitat, i encara que no ha pogut xifrar els litres vessats, ha qualificat l'abocament de "considerable" perquè quan s'ha localitzat la instal·lació la quantitat que quedava era, en les seves paraules, irrisòria.

Després d'una primera inspecció durant la nit d'aquest dimarts al dimecres, "es van fer les primeres actuacions" com la col·locació d'una barrera inflable, coneguda tècnicament com a 'Watergate', que frena l'avanç de l'hidrocarbur a l'aigua.

Durant la jornada d'aquest dimecres també s'han repartit diferents elements absorbents en punts dels rius, però encara així, les restes de gasoil eren perfectament visibles i molts ciutadans han sentit una forta olor d'hidrocarbur.

Igualment, operaris de dues empreses especialitzades en neteja industrial treballen a la zona més propera a l'abocament per retirar la quantitat màxima possible d'hidrocarburs del riu Madriu, afluent del Valira.

ACTUACIONS AMB LA MÀXIMA DILIGENCIA

Casal ha reconegut que és "normal" sentir l'olor tenint en compte la quantitat abocada i ha remarcat que les autoritats estan actuant amb la màxima diligència, paraules textuals, per controlar la situació al més aviat possible.

En el moment de la roda de premsa, no s'havia localitzat el punt exacte per on sortia l'hidrocarbur cap al riu, ja que es tracta d'una zona "de difícil accés".

Així mateix, Casal ha recordat que, en aquests casos i una vegada superat el problema, existeix un reglament que preveu el pagament, per part del responsable de l'abocament, de les despeses derivades de la descontaminació del terreny i del dispositiu desplegat.