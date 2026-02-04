ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)
Andorra tornarà a celebrar la competició Ice Gladiators al Circuit d'Andorra - Pas de la Casa els dissabtes 7 i 22 de febrer al matí des de les 8.00, i organitzada per la Federació Motociclista d'Andorra (FMA) i el Moto Club les Valls.
L'última edició es va disputar dins les Andbank GSeries el 2024, mentre que enguany s'organitzen fora les GSeries, informa en un comunicat Andbank, patrocinador principal juntament amb Multissegur Assegurances i Rilei Pneumàtics.
Ara, en la X edició, s'espera que hi participin els pilots Miquel i Marc Font (va guanyar el 2023), els germans Xavi i Cristian España (va guanyar el 2021) i el francès resident Maxime Emery (va guanyar el 2022 i 2024), entre d'altres, i la participació femenina de la pilot andorrana Sara Miño, habitual també del Campionat d'Enducross d'Andorra.
DUES JORNADES
En cadascuna de les dues jornades hi haurà, a més d'una tanda d'entrenaments, una altra de qualificació i dues curses puntuables per al campionat.
El director del Circuit d'Andorra - Pas de la Casa, Àlex Bercianos, ha celebrat que els Ice Gladiators hagin cabut en el calendari del circuit "tot i que cada vegada el tema meteorològic és més difícil".
La directora de Banca País d'Andbank, Maria Suárez, ha afirmat que el retorn de la competició és "un exemple de resiliència i de compromís col·lectiu".