Andorra tindrà servei de bus nocturn durant la setmana a partir de setembre

És una de la propostes que surt del procés participatiu sobre mobilitat



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Andorra ampliarà el servei de bus nacional durant la nit amb franges horàries de dilluns a dijous i també els diumenges, ampliant així el servei actual que ja s'ofereix els divendres, dissabtes i festius.

La nova oferta s'engegarà a partir de setembre "a manera de prova pilot" i permetrà perllongar el servei actual de transport públic més enllà de l'última sortida que ofereix actualment, que en funció de la línia se situa entre les 21.30 hores i les 22 hores, informa el Govern en un comunicat.

La decisió de l'executiu s'impulsa després de "escoltar les diferents propostes de millora" que la ciutadania ha transmès durant el procés participatiu que el mateix Govern va celebrar fa uns mesos, i també per la demanda de diversos sectors socioeconòmics del país.

La decisió l'han anunciat el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i la secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, durant la roda de premsa de presentació dels resultats obtinguts en el procés participatiu.

Forné ha explicat que a més de la mesura sobre el bus nocturn, també es tindran en compte totes aquelles propostes que durant la validació s'han vist "com a viables", com per exemple la millora dels traçats de les línies de bus o la instal·lació de més pantalles informatives a la parades.

474 PROPOSTES

Segons informa el Govern, durant tot el procés s'han recollit 474 propostes, de les quals 346 són "viables o parcialment viables", 48 ja estan implementades i 80 estan fora de l'abast del procés en tractar-se de competències d'altres institucions.

Forné ha detallat que més de la meitat de les propostes han girat al voltant del transport públic i la definició del model de transport segregat, per la qual cosa considera que la ciutadania "reforça i valida" l'aposta del Govern d'encarregar un estudi sobre la implantació d'un sistema de transport públic urbà de viatgers segregat.

Un altre dels aspectes que més ha subratllat la ciutadania és que s'ha de "millorar la coordinació" entre organismes i institucions encarregats del transport públic, per la qual cosa el Govern plantejarà la creació d'una autoritat nacional del transport.

La idea és que el nou organisme s'encarregui de gestionar les infraestructures, la integració del transport, la gestió d'operadors o la planificació, entre altres accions, per coordinar millor els recursos, optimitzar l'ús de recursos públics, la qualitat i la sostenibilitat, assenyala la nota de premsa.

La ciutadania també ha valorat "positivament" poder implementar més carregadors en la via pública per a vehicles elèctrics i millorar l'aplicació del transport públic MOU-T.