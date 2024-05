El Consell Econòmic i Social emet un dictamen favorable a la mesura

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 28 (EUROPA PRESS)

Andorra tindrà una quota de 500 treballadors per a la temporada d'estiu, amb la possibilitat d'ampliar-la un 30% si cal, destinada, principalment, al sector hoteler.

Ho ha anunciat aquest dimarts la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, a la sortida de la reunió del Consell Econòmic i Social (CES), que segons ha detallat ha emès un dictamen favorable a la quota.

Marsol ha assegurat que tant la patronal com els sindicats "han estat d'acord" amb la proposta del Govern andorrà, que és una mica inferior a les 600 autoritzacions que es van fixar en la quota de l'estiu passat.

La reducció s'explica per la voluntat de l'executiu de "començar a limitar les quotes en general", però la ministra també ha apuntat que l'estiu passat no es van arribar a exhaurir les 600 autoritzacions, ja que només es van fer efectives unes 575.

La previsió és que el consell de ministres aprovi el contingent "la setmana vinent" i les empreses puguin començar a contractar treballadors per a la temporada d'estiu entre el 12 de juny i el 15 de setembre.

El director de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Iago Andreu, ha assegurat que la xifra els sembla "raonable i n'hi haurà prou", tenint en compte que hi ha possibilitat d'ampliar-la.

HABITATGE I SALARIS

Marsol també ha exposat que el projecte de llei de creixement sostenible i del dret a l'habitatge està en fase de redacció i es preveu que es pugui sotmetre "d'aquí a unes setmanes" a valoració del CES perquè pugui emetre el seu dictamen.

La ministra ha deixat clar que l'executiu vol que la llei s'aprovi "amb el màxim consens" i per aquest motiu han previst poder fer reunions amb tots els grups parlamentaris per recollir les seves aportacions, que ha assegurat que es tindran en compte.

Sobre l'increment de salaris de l'any vinent, ha exigit a la patronal i els sindicats que arribin a un acord per evitar la intervenció del Govern andorrà.

Com altres vegades, la ministra ha reiterat que l'executiu "no hi hauria de tornar a intervenir" si no es tracta del salari mínim.

Finalment ha recordat que el Govern del Principat ha encarregat un estudi sobre el cost de la vida que permetrà obtenir informació sobre la situació actual i com han d'evolucionar els sous dels treballadors del país.