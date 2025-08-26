Andorra tindrà per primera vegada una proposta artística a Fira Tàrrega

El Govern i els organitzadors han renovat el conveni de col·laboració
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)
Andorra tindrà per primera vegada una proposta artística a la 45 edició de Fira Tàrrega, després que s'hagi seleccionat a l'artista Emma Riba i la seva obra 'Foc i Lloc' per formar part de la programació de l'esdeveniment.
Segons ha informat el Govern en un comunicat, la participació s'emmarca en l'estratègia del ministeri de Cultura, Joventut i Esports per internacionalitzar i professionalitzar el sector de les arts escèniques i 'Foc i Lloc' es podrà veure el dissabte dia 13 a les 16 hores i el diumenge 14 a les 11 hores.
L'executiu ha destacat que serà el segon any consecutiu que el Principat està present en Fira Tàrrega gràcies a la renovació del conveni de col·laboració que li permet mantenir, també, presència institucional amb un estand.
La nota de premsa afegeix que la participació constitueix una oportunitat "única" per difondre i promocionar internacionalment les arts escèniques del país i contribuir a crear nous públics i mercats per a les propostes artístiques andorranes.
En aquest sentit, el conveni estableix que el ministeri de Cultura, entre altres compromisos, assumeix el pagament de l'elegància de 3.000 euros de la companyia seleccionada (Emma Riba) i a canvi, Fira Tàrrega assumeix les necessitats tècniques, de personal, promoció i difusió, així com les dietes de la companyia durant els dies d'actuació i el seu allotjament.
A més, s'ha negociat un descompte del 100% en la tarifa oficial de l'estand institucional i allotjament gratuït per a la delegació institucional del ministeri de Cultura que acudirà a l'esdeveniment.
ANTECEDENTS
En 2024, el Govern d'Andorra va arribar a un acord amb Fira Tàrrega per promoure l'intercanvi artístic i per a la presència en el festival de propostes escèniques procedents d'Andorra.
Fruit d'aquest acord, el ministeri, per primera vegada, va disposar d'un estand en la fira professional, un espai amb presència d'unes quaranta institucions públiques, companyies, productores privades i espectacles andorrans.
Fira Tàrrega és una de les fires d'exhibició, promoció i comercialització de les arts escèniques, de carrer i nous formats a nivell mundial i treballa per dinamitzar la creació escènica i l'intercanvi artístic professional en clau nacional i internacional.