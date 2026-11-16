Andorra tindrà operatiu a mitjans de desembre el sistema d'avisos massius AD-ALERT

El Govern del Principat activa la campanya específica per explicar a la ciutadania com actuar
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha presentat aquest dilluns el sistema oficial d'alerta massiva a la població AD-ALERT que estarà operatiu a mitjans de desembre.
La ministra d'Interior, Ester Molné, ha destacat que el nou sistema reforça "la capacitat de Protecció Civil per informar i protegir la població" en situacions de risc o emergència, informa l'executiu en un comunicat.
L'AD-ALERT ha estat desenvolupat dins el projecte del Centre Nacional d'Emergències 112, amb el suport tecnològic d'Andorra Telecom, i s'incorporarà progressivament al conjunt de mecanismes d'informació i avís de Protecció Civil, complementant els canals existents.
La primera prova real de l'AD-ALERT està previst dur-la a terme a mitjans de desembre a tot el territori del Principat, de manera que la població rebrà un missatge en el qual s'indicarà clarament que es tracta d'una prova i que no cal fer cap actuació.
Tenint en compte aquesta prova, Protecció Civil recomana mantenir actualitzat el sistema operatiu dels dispositius mòbils per facilitar la correcta recepció de les alertes i posteriorment es farà una enquesta de validació tècnica per recollir informació sobre la recepció dels missatges i detectar possibles incidències.
La presentació del nou sistema s'acompanya de la campanya 'No és una notificació, és una alerta', que té com a objectiu familiaritzar la ciutadania amb l'AD-ALERT i explicar com s'ha d'actuar quan es rebi un avís.
La campanya posa l'accent en tres pautes bàsiques en una alerta real: llegir el missatge, seguir les instruccions i no trucar al 112 si no és per una emergència.
AVANTATGES
Un dels principals avantatges de l'AD-ALERT serà la possibilitat d'oferir informació immediata i instruccions concretes d'autoprotecció a les persones potencialment afectades per una emergència.
Els missatges seran clars, breus i orientats a l'acció, s'enviaran en català, castellà, francès i anglès, i permetran a la població saber què passa, on i què cal fer.
El director de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, Cristian Pons, ha assenyalat que la finalitat de l'AD-ALERT és poder arribar de manera "ràpida" a les persones potencialment afectades i facilitar-los la informació i les instruccions necessàries perquè es puguin protegir.
Pons ha afegit que en el context actual i en situacions d'emergència que poden evolucionar molt ràpidament, la capacitat d'avisar la població es converteix en una "eina essencial" per reduir-ne les conseqüències.
El sistema disposarà de dos nivells d'avís, en funció de les característiques i la gravetat de la situació: la prealerta tindrà un caràcter preventiu i s'utilitzarà en situacions previsibles o en evolució, mentre que l'alerta quedarà reservada a situacions de risc greu, imminent o en curs que requereixin instruccions urgents d'autoprotecció.