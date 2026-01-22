Andorra tindrà una nova minicentral hidroelèctrica per impulsar la producció nacional d'energia

S'ha anunciat durant la reunió de la Comissió Nacional de l'Energia i del Canvi Climàtic
El Govern d'Andorra presentarà a concessió pública "pròximament" la construcció d'una nova minicentral hidroelèctrica per impulsar la producció nacional d'energia.
Ho ha anunciat aquest dijous el secretari d'estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, durant la reunió ordinària de la Comissió Nacional de l'Energia i del Canvi Climàtic, informa el Govern andorrà en un comunicat.
Es tracta de la instal·lació hidroelèctrica del Serrat (Ordino), una infraestructura prevista en el pla sectorial d'infraestructures energètiques i que té tres captacions i una previsió de producció de 7.233 MWh/any, la qual cosa equival a un proveïment de 2.200 llars i al consum de gairebé el 30% de tota la parròquia (municipi) d'Ordino.
Igualment, Forné ha recordat que el Govern del Principat és a punt d'adjudicar el concurs públic que permetrà instal·lar plaques solars a 37 edificis públics, un conjunt d'accions ampliaran la producció nacional i permetran arribar "fins al 25%".
Segons les dades presentades, actualment al país hi ha 466 instal·lacions fotovoltaiques amb una potència instal·lada de 15,2 MW, que amb les 5 instal·lacions d'energia hidràulica permeten tenir una capacitat de potència de 70,20 MW.
OBJECTIUS DE REDUCCIÓ D'EMISSIONS DE CO2
Forné ha destacat que aquestes dades permeten evidenciar "la gran tasca" d'acompanyament que impulsa des de fa anys el Govern andorrà i que permet avançar en els objectius de reducció de les emissions de CO2 i d'acció climàtica.
En la reunió també s'ha posat de manifest la necessitat d'impulsar una actuació de l'Estratègia Energètica Nacional i de Lluita contra el Canvi Climàtic amb la voluntat d'adaptar el pla a l'evolució dels compromisos internacionals i els reptes emergents.