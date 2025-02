Andorra tindrà una llei marc de turisme consensuada amb el sector durant aquest any

Representants d'ONU Turisme han estat aquesta setmana al Principat

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS)

El Govern d'Andorra treballa en la redacció d'una llei marc de turisme consensuada amb el sector que té la voluntat que es pugui tramitar en els pròxims mesos per aprovar-la aquest mateix any.

Ho ha anunciat el ministre de Turisme, Jordi Torres, durant la roda de premsa per valorar i presentar les conclusions de la reunions que ha mantingut al llarg d'aquesta setmana amb representants d'ONU Turisme i membres del sector del país, informa el Govern andorrà en un comunicat.

Torres ha liderat un total de 27 reunions en les quals diferents agents del sector han pogut exposar les seves inquietuds i aportacions, les quals preveuen que es puguin incorporar al text de la futura normativa.

L'objectiu és aconseguir un text consensuat per consolidar un model turístic "sostenible, equilibrat i competitiu" que s'alineï amb les necessitats del país i les millors pràctiques internacionals, ha manifestat el ministre.

Torres també ha destacat que el procés consultiu d'aquesta setmana és essencial per garantir una nova llei "realista i aplicable", que permeti al Principat consolidar-se com una destinació turística referent en sostenibilitat i qualitat.

EL PAÍS NO DISPOSA D'UNA LLEI MARC DE TURISME INTEGRAL

El ministre ha recordat que si bé hi ha diverses normatives que regulen aspectes concrets del turisme, el país no disposa d'una llei marc de turisme integral, que ha d'establir un marc normatiu clar i adaptat als reptes contemporanis.

La voluntat és que s'estructuri sobre quatre pilars: la sostenibilitat com a principi rector del model turístic, la formació i professionalització per garantir la qualitat del servei, la digitalització i el tractament de dades per millorar la presa de decisions, i la governança per reforçar la competitivitat i la innovació en el sector.

VALORACIONS

Segons la nota de premsa del Govern andorrà, els representants d'ONU Turisme han evidenciat, després del procés participatiu, que s'haurà d'incorporar a la normativa qüestions estratègiques com la necessitat d'un marc normatiu específic que integri la sostenibilitat com a "eix central" del model turístic andorrà.

Altres qüestions que preocupen el sector turístic són l'impacte de l'estacionalitat i les oportunitats de diversificació de l'oferta, o la transició cap a un model de turisme de més valor afegit.

COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL "CLAU"

L'especialista sènior de projectes d'ONU Turisme, Verónica Pinilla, ha expressat el compromís de l'organisme d'acompanyar "aquest país únic" en cada etapa del procés.

A més a més, ha destacat que la col·laboració institucional és "clau" per enfortir els desafiaments de manera efectiva, garantint un creixement sostenible, competitiu i responsable del turisme al país.

Els representants d'ONU Turisme, a més de la reunions institucionals i sectorials, han fet visites de camp que els han permès analitzar la implementació de plans turístics locals, l'impacte del canvi climàtic, la gestió de recursos i les iniciatives de sostenibilitat.