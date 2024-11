Andorra tindrà a l'estiu una seu temporal del Museu de l'Art Prohibit de Barcelona

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -

L'empresari, col·leccionista i propietari del Museu de l'Art Prohibit, Tatxo Benet, ha afirmat que Andorra tindrà a l'estiu una seu temporal d'aquest museu barceloní, i ha afegit que estudia portar-lo també a altres ciutats.

En tancar el cicle de conferències del V Saló Internacional d'Art Modern i Contemporani - 'By Invitation 2024', ha dit que el museu es manté amb les entrades i activitats paral·leles, i que ell dona el vistiplau a les peces: "Em considero l'única persona que pot decidir si una obra hi entra o no, perquè tinc clar que aquí no es censura", informa en un comunicat el Círculo Ecuestre.

Aquest museu exhibeix més de 40 obres d'una col·lecció de 300 peces censurades a diverses parts del món: "El valor de cada obra no resideix només en la seva estètica o en la fama de l'artista, sinó en la història de censura que té darrere".