Andorra tindrà disponible la cartera digital abans de finalitzar l'any

L'aplicació es troba en la fase final de validació
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19 (EUROPA PRESS)
L'aplicació de la cartera digital que està desenvolupant el Govern d'Andorra es troba en la fase final de validació i es preveu que estigui disponible per a la ciutadania abans de finalitzar aquest any.
Ho ha anunciat el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, en una roda de premsa aquest dimarts en la qual ha detallat que actualment l'aplicació està en fase de prova, informa el Govern en un comunicat.
Segons Rosell, amb la nova aplicació el ciutadà es podrà identificar de forma "oficial, segura i digital" amb l'administració i davant de qualsevol institució privada de la mateixa forma que ara ho fa amb els carnets físics.
La nova aplicació és un dels aspectes claus que permet continuar desplegant la digitalització del país i la interacció amb l'administració de forma digital.
La intenció és fer un pas més enllà del certificat digital que actualment la ciutadania ja té a disposició, fent més "còmoda i fàcil" la interacció amb la seu electrònica de l'administració.
FUNCIONS
La cartera digital serà una aplicació oficial que permetrà, per a ús exclusivament nacional, gestionar de forma segura i descentralitzada tota la identitat digital i credencials de la ciutadania directament des del dispositiu mòbil.
Per una banda, tindrà una funció de 'wallet' digital on tota la ciutadania podrà disposar en format digital dels carnets que actualment té en format físic: nacionalitat, permís de residència i treball, targeta de la CASS, permís de conduir, passaport, permís de caça i pesca o el carnet de biblioteques, entre altres.
La previsió és que una vegada surti a la llum per a tota la ciutadania l'aplicació vagi incorporant tots els carnets emesos per l'administració, i, posteriorment, obrir l'aplicació també als carnets emesos per entitats privades.
D'altra banda, l'aplicació també tindrà la funció perquè el ciutadà disposi de la identitat digital, fet que permetrà agilitar els tràmits en línia.
MÉS SEGURETAT
Des del Govern destaquen que la nova eina augmentarà la seguretat i la privadesa en les transaccions en línia perquè proporcionarà mecanismes d'autenticació "robusts" que ajudaran a prevenir el frau i protegir la informació personal dels usuaris, substituint el sistema actual de doble identificació mitjançant SMS.
També es podrà accedir a la plataforma per signar documents electrònics, consultar i gestionar les credencials digitals en tot moment i rebre i gestionar notificacions de forma "segura i centralitzada".
La cartera està actualment en fase de proves entre treballadors del Govern, ciutadans i empreses i es preveu que abans de finalitzar l'any la cartera digital sigui accessible per a tota la ciutadania, incorporant les millores identificades durant aquesta fase.