Andorra tindrà un contingent de 900 autoritzacions de residència i treball fins l'abril del 2027

El Consell Econòmic i Social també valida un contingent de 5.000 permisos per a temporers
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 6 (EUROPA PRESS)
El Consell Econòmic i Social (CES) d'Andorra ha emès un dictamen favorable, amb el vot negatiu de la Unió Sindical d'Andorra, al contingent general d'autoritzacions d'immigració per al període comprès entre octubre del 2026 i abril del 2027 que preveu 900 permisos de residència i treball i de treball fronterer.
Segons ha informat el Govern andorrà en un comunicat, el reglament de contingent general manté l'enfocament de "prudència i control", prioritzant l'accés al mercat laboral de les persones residents al Principat.
També s'ha donat a conèixer el contingent per a la temporada d'hivern 2026-2027, destinat a sectors com l'hostaleria, les estacions d'esquí, agències de viatges, comerç, activitats immobiliàries o empreses de neteja, que preveu un contingent de 5.000 permisos, de la mateixa manera que en les campanyes anteriors.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha destacat que les propostes, que ara haurà de validar el consell de ministres, responen a la voluntat de continuar compatibilitzant les necessitats de les empreses amb la preservació d'un creixement "ordenat i sostenible" del país.
En aquest sentit, ha remarcat que la prioritat del Govern continua sent afavorir la contractació de les persones inscrites en el Servei d'Ocupació i garantir que els contingents s'ajustin a les necessitats reals del teixit productiu.
Durant la reunió del CES també s'ha donat el vistiplau al calendari laboral del 2027, que fixa els dies festius obligatoris, retribuïts i no recuperables per als diferents sectors d'activitat econòmica, a més del règim específic aplicable als sectors vinculats directament al turisme.
Finalment, la ministra ha assenyalat la importància de continuar treballant conjuntament amb la patronal i els sindicats per adaptar les polítiques a les transformacions del mercat laboral i als reptes de futur, preservant, alhora, el model de progrés sostenible que impulsa el Govern andorrà.