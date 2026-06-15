Andorra i el TERMCAT signen un conveni de col·laboració per impulsar un vocabulari mèdic

Inclourà uns 480 termes en català amb equivalents en castellà i francès
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)
El departament de Política Lingüística del ministeri de Cultura del Govern d'Andorra ha signat un conveni de col·laboració amb el Consorci del Centri de Terminologia TERMCAT per elaborar i publicar un vocabulari breu amb la terminologia de les especialitats mèdiques més freqüents.
Segons ha informat el Govern en un comunicat, l'objectiu del conveni és regular la col·laboració entre ambdues institucions per crear una eina terminològica de referència que contribueixi a reforçar l'ús del català en l'àmbit sanitari i facilitar l'accés a terminologia especialitzada de qualitat.
El vocabulari inclourà prop de 480 termes classificats temàticament en 23 especialitats mèdiques, a més d'un apartat de termes generals, i incorporarà els equivalents en castellà i en francès.
En virtut del conveni, el TERMCAT es compromet a elaborar el vocabulari, del que facilitarà 400 exemplars al ministeri de Cultura, i a editar-ho en format paper.
El ministeri, que aporta 7.000 euros al projecte, revisarà el contingut de la publicació i promourà la seva difusió al país per posar aquesta eina a l'abast de professionals i de la ciutadania.
PROMOURE EL CATALÀ EN AQUEST ÀMBIT
La distribució del vocabulari entre els professionals de la salut també s'emmarcarà en la propera campanya de política lingüística per promoure l'ús del català en aquest àmbit.
La iniciativa s'inscriu en la voluntat compartida del ministeri de Cultura i del TERMCAT de promoure el català com a llengua d'ús en tots els àmbits del coneixement i dona continuïtat a la línia de col·laboració existent entre ambdues institucions en matèria de terminologia.