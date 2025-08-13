Andorra Telecom recicla més de 3.300 routers de la campanya de renovació d'equips

Els aparells es traslladen a una planta de tractament especialitzada en aparells electrònics
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)
Andorra Telecom, la companyia pública de telecomunicacions, ha reciclat 3.311 routers en el marc de la campanya de renovació d'equips que va iniciar el passat mes de maig.
Segons ha informat la companyia en un comunicat aquest dimecres, els equips retirats dels domicilis dels clients són traslladat a la planta de tractament especialitzada en la gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEEE) a Andorra.
Els routers es tracten mitjançant un procés de desmuntatge manual que permet una separació precisa dels diferents components, una metodologia "ambientalment més responsable" que la trituració massiva.
D'aquesta forma es redueix "dràsticament" el rebuig i es maximitza la recuperació de materials reutilitzables, complint amb el compromís de l'empresa amb la sostenibilitat i l'economia circular.
Els components que es recuperen inclouen les carcasses de plàstic, elements ferris i metàl·lics, cablejat de coure, disipadores d'alumini o plaques electròniques que s'envien a reciclar per recuperar terres rares i metalls valuosos, garantint la traçabilitat i la correcta valorització dels materials.
CONNEXIÓ "MÉS FLUÏDA"
La campanya de canvi de routers s'emmarca en l'objectiu d'oferir als clients millores tecnològiques i ha permès que moltes llars gaudeixin d'una connexió a Internet més "fluïda, ràpida i estable".
Els nous routers incorporen prestacions més avançades, mentre que els antics tenen una segona vida a través del reciclatge.
Amb aquest projecte Andorra Telecom consolida una forma de fer empresa basada en la innovació, la responsabilitat ambiental i la col·laboració local, alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible del país.