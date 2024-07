Andorra Telecom aporta 2 milions d'euros per ser accionista de l'espanyola Kenmei

La companyia andorrana adquireix un 7,15% de les participacions



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 jul. (EUROPA PRESS) -

La companyia nacional de telecomunicacions d'Andorra, Andorra Telecom, ha anunciat aquest dimecres una inversió de 2 milions d'euros per formar part de l'accionariat de l'empresa emergent espanyola Kenmei.

Segons ha confirmat la companyia andorrana, l'operació suposa que Andorra Telecom adquireix un 7,15% de participacions de l'empresa valenciana, en una operació que forma part d'una ronda de finançament que ha aportat, en total, 4 milions a l'empresa emergent.

El director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha destacat que esdevenir accionistes de Kenmei és "un pas significatiu" en l'estratègia de diversificació de la companyia, segons recull un comunicat de la companyia.

A més a més, considera que els brinda "una oportunitat única" d'enfortir la seva presència en l'àmbit de la intel·ligència artificial i les telecomunicacions.

Per la seva banda, el director general de Kenmei, Vicent Soler, ha assenyalat que amb aquesta nova ronda de finançament es materialitza la confiança "d'un dels operadors de telecomunicacions més avantguardistes" d'Europa, com és Andorra Telecom, i d'un inversor com GoHub Ventures a més de l'Institut Valencià de Finances.

Segons la nota de premsa, Andorra Telecom s'ha afegit a una companyia que ja compta entre els seus accionistes amb empreses del sector com Telefónica, a través de Wayra, i MasOrange, i amb fons d'inversió com GoHub Ventures, Bewater Funds i R2.

L'associació amb Kenmei representa "una inversió estratègica" per a Andorra Telecom, que obté l'oportunitat de participar en el creixement previst per a l'empresa en els pròxims anys.

A més a més, "reafirma el seu compromís" amb la innovació i l'excel·lència en el sector de les telecomunicacions i anticipa un futur prometedor, diu textualment, en col·laboració amb un soci destacat com és Kenmei.

Kenmei és una empresa valenciana especialitzada en l'automatització i la millora operativa de les xarxes mòbils, fent-les més sostenibles, mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial.