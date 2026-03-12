Andorra té més de 70 denúncies per incomplir la llei del català pendents de resoldre

CONSELL GENERAL - SERGI PÉREZ
El principal partit de l'oposició demana "valentia" per aplicar la normativa
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)
Andorra té més de 70 denúncies per incomplir la llei de la llengua pròpia i oficial pendents de resoldre, segons ha explicat aquest dijous la ministra de Cultura, Mònica Bonell, durant una sessió de control al Govern andorrà al Consell General (Parlament).
Bonell, responent una pregunta del principal grup de l'oposició, Concòrdia, ha recordat, com ja es va fer públic al gener, que des que la normativa va entrar en vigor a mitjans del 2024 s'han rebut un centenar de queixes.
D'aquestes, 11 s'han resolt a favor de l'empresa perquè ha corregit els incompliments, 9 s'han arxivat per falta de concreció o perquè els fets exposats no eren motiu de sanció i 2 han acabat en una sanció de 1.201 euros cadascuna.
La ministra ha detallat que es va multar un hotel que no disposava de formularis en català i també un restaurant on no s'atenia en la llengua oficial; la resta de denúncies estan pendents de resolució.
El principal partit de l'oposició, Concòrdia, ha lamentat que l'ús social i quotidià del català va a la baixa malgrat els recursos existents per poder-lo aprendre, per la qual cosa han demanat "valentia" al Govern del Principat per aplicar la normativa.
El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha assegurat que caldran "una o dues sancions rellevants" perquè els empresaris parlin entre ells i entenguin que han de complir la llei.
Finalment, la ministra també ha destacat l'increment del nombre de candidats a examinar-se dels nivells A1 i A2 de català, que es demanen per a la renovació dels permisos de residència.
ÍNDEX D'APROVATS
Bonell ha detallat que al gener, 154 dels 184 candidats que es van presentar al nivell A1 van aprovar, i en el cas de l'A2 van superar la prova 120 dels 133 presentats.
Segons la ministra, les xifres demostren que totes les persones que no tenien coneixement de la llengua oficial ara poden mantenir "converses mínimes en català".