Andorra Taste dedica la 5a edició a la defensa del patrimoni natural i alimentari

França serà el país convidat de la trobada gastronòmica
ESCALDES-ENGORDANY (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)
Andorra Taste, la Trobada Internacional de Cuina d'Alta Muntanya, celebrarà la cinquena edició del 16 al 20 de setembre amb el focus posat en la defensa del patrimoni natural i alimentari, informen els organitzadors en un comunicat aquest dimecres.
L'esdeveniment "aposta en aquesta ocasió per demostrar com el producte autòcton, condicionat pel territori, el seu clima, altitud i ecosistema, és essencial en la definició d'una identitat culinària pròpia".
La cita, que aplegarà a Escaldes-Engordany (Andorra) xefs, productors i defensors del territori, acollirà jornades professionals i la fira popular amb la qual cada any culmina Andorra Taste, i prestarà especial atenció a França, país convidat, "amb el qual no només comparteix frontera sinó també llaços històrics, culturals i culinaris".
Per això, hi assistiran els xefs francesos Emmanuel Renaut, Vivien Durand i Dennys Teixeira, juntament amb cuiners d'altres països com l'italià Riccardo Gaspari, l'austríac Julian Stieger i els espanyols Paco Roncero, Iván Cerdeño i els germans Torres.
El director d'esdeveniments i xef corporatiu de Vocento Gastronomia, Jordi Parra, ha explicat en la presentació de l'esdeveniment celebrada a l'Aula Gastronòmica del mercat de Santa Caterina de Barcelona, que aquesta edició se centra a reconèixer que "el territori és l'ingredient", en línia amb les edicions anteriors en les quals sempre s'ha valorat la cuina de l'entorn.
PREMI PER A VIRGILIO MARTÍNEZ
El CEO d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha destacat "la gran acollida que té l'esdeveniment a Andorra, que any rere any continua creixent".
En aquesta edició, l'Andorra Taste Award 2026 reconeixerà la tasca del xef peruà Virgilio Martínez, al capdavant del restaurant Central, a Lima, i impulsor de Mater Iniciativa, una iniciativa dedicada a investigar i preservar coneixements, espècies i productes tradicionals del seu país.