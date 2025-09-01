Andorra tanca el primer semestre de 2025 amb una taxa d'atur del 0,9%

La xifra se situa en "mínims històrics"
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 1 (EUROPA PRESS)
Andorra ha tancat el primer semestre de 2025 amb una taxa d'atur del 0,9% i comptabilitza 518 persones d'entre 15 i 74 anys aturades, una xifra que se situa en "mínims històrics".
Les dades els ha fet públics aquest dilluns el departament d'Estadística amb la publicació dels resultats de l'enquesta de forces del treball, que indica un descens de 0,5 punts en termes anuals i es manté estable trimestralment.
Per sexes, la taxa és més alta en el cas dels homes (1%) que en el de les dones (0,9%), si bé en el cas d'ells s'ha reduït en un punt en l'últim any, encara que puja 0,5 punts trimestralment, mentre que en el cas de les dones ha crescut 0,2 punts anualment i ha baixat 0,4 punts en termes trimestrals.
Per grups d'edat, la taxa més alta la registra la població d'entre 15 i 24 anys (8,2%), seguida de les persones d'entre 55 i 64 anys (1%) i, finalment, se situa el col·lectiu de 25 a 54 anys (0,6%).
INFERIOR A LA UE
Amb relació als països veïns, la taxa se situa per sota tant d'Espanya (10,3%) i França (6,6%) com del global registrat en la Unió Europea (5,8%).
La publicació d'Estadística també inclou la taxa d'ocupació estimada del segon trimestre de 2025, que se situa en el 81,7% de la població d'entre 15 i 64 anys, una ràtio que suposa una disminució d'1,3 punts respecte a l'any 2024.
D'altra banda, la població assalariada benvolguda és de 43.420 persones, el 82,5% de la població ocupada d'entre 15 i 64 anys, una ràtio que s'incrementa en 0,9 punts respecte al segon trimestre de 2024.
Finalment, la taxa d'inactivitat es va situar en el 17,5% de la població d'entre 15 i 64 anys, que representa a 11.288 persones, i suposa un increment d'1,8 punts en termes anuals.