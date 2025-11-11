Andorra tanca l'octubre amb la millor ocupació hotelera des del 2018, amb un 50,13%

La patronal en fa una valoració "molt positiva"
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 (EUROPA PRESS)
Andorra va tenir una ocupació hotelera del 50,13% durant el mes d'octubre, el millor registre obtingut des del 2018, ha informat la patronal Unió Hotelera (UH) aquest dimarts.
L'ocupació del mes d'octubre està 4,72 punts per sobre del 45,41% assolit el mateix mes del 2024, i en més 6 dels 10 mesos de l'any han registrat les millors xifres des del 2018.
La patronal fa una valoració "molt positiva" dels registres, que des del seu punt de vista confirmen la solidesa de la demanda turística, l'atracció d'Andorra com a destinació d'estiu, d'hivern i, ara, també de tardor.
Durant l'octubre ha destacat l'afluència que ha portat al país l'esdeveniment ciclista Andorra Cyling Masters, a més de la contribució d'altres activitats, com el Contradans d'Ordino, la Pitavola d'Arinsal, la Dynafit Andorra Trail, el Festival d'Orgue, el Festival de Guitarra i la Massana Fogons.
La patronal també valora que en els 12 últims mesos el nombre de visitants que pernocten al país ha augmentat un 5,9%, la qual cosa confirma la "sòlida tendència" en un context en què el nombre global de visitants ha baixat un 2,3%.
UNA DESTINACIÓ "DE REFERÈNCIA"
Per la UH, les dades confirmen que el país es consolida com una destinació turística "de referència" i destaca per la diversitat dels seus atractius, la qualitat dels esdeveniments que acull, el nivell de la seva oferta hotelera i els valors singulars de la muntanya.
Afegeix que l'avançament de l'entrada en vigor del sistema de control de fronteres 'entry/exit' per part d'Espanya ha estat rebut amb "gran preocupació" pel sector, pels dubtes per assegurar la capacitat dels establiments de reclutar prou personal per a la temporada d'hivern.