Andorra tanca juliol amb 255 demandants de treball inscrits en el Servei d'Ocupació

És la xifra més baixa per a aquest mes des de 2008
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)
El nombre global de demandants de treball inscrits en el Servei d'Ocupació d'Andorra al juliol va ser de 255 persones, la xifra més baixa per a aquest mes des de 2008, quan se'n van registrar 257.
Les dades els ha fet públics aquest dijous el departament d'Estadística, que en un comunicat ha assenyalat que els 255 demandants de treball suposen una variació del -4,5% respecte al mes de juny (267) i un -18,5% respecte al juliol de 2024 (313).
El nombre de demandants en millora --persones amb treball que volen progressar en l'àmbit laboral-- és de 180, un 1,6% menys que al juny (183) i un 21,4% menys que el juliol de 2024 (229).
D'altra banda, la xifra de demandants de serveis a fi de mes és de 79 (80 al juny) i, segons el departament d'Estadística, no hi ha cap en situació de baixa mèdica superior als sis mesos.
Si es mira el nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 1.762 (1.928 el mes anterior), la qual cosa suposa una variació mensual d'un -8,6% i un increment del 12,8% respecte a juliol de 2024 (1.562 ofertes de treball).
El nombre de persones que perceben una ajuda econòmica per desocupació involuntària decretada pel Govern és d'un total de 9, un 18,2% menys que al juny, i un 60,9% menys que al juliol de l'any passat (23).
Finalment, Estadística ha publicat que durant el mes de juliol s'han dut a terme 12 contractacions a través del Servei d'Ocupació i 10 mitjançant els programes de treball temporal; a més, 79 persones inscrites van trobar treball pels seus propis mitjans.