Andorra tanca un "consens polític global" sobre l'acord d'associació amb la UE

Espot afirma que "s'han respectat" totes la línies vermelles



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 des. (EUROPA PRESS) -

Andorra i la Comissió Europea han tancat aquest dimarts i dimecres l'última ronda de negociacions que ha permès aconseguir "un consens polític global" per a l'acord d'associació del Principat amb la Unió Europea.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat aquest dimecres en declaracions als mitjans que "és un dia important per a Andorra" perquè s'ha aconseguit una fita positiva després de gairebé 9 anys de negociació.

Per a Espot l'acord és "la clau" del procés de diversificació econòmica i apuntala --textualment-- la prosperitat econòmica i social del país per als propers anys.

També ha assegurat que en les negociacions "s'han respectat" les línies vermelles que havia demanat el Principat, per la qual cosa considera que l'acord és satisfactori per a totes les parts.

SECTORS

Espot ha detallat que en telecomunicacions s'ha accedit al "període transitori de 7 anys" i al fet que ara com ara no hi hagi mètode específic de càlcul de 'roaming', sinó que es podrà pactar més endavant.

En serveis financers, com ja va anunciar fa unes setmanes, s'accepta la reciprocitat bancària, i el període transitori serà finalment de 15 anys i no de 10.

A més, Espot ha recordat que el copríncep francès, Emmanuel Macron, ha manifestat un compromís "molt ferm" de negociar amb el Banc de França per donar accés als mecanismes de liquiditat, per la qual cosa ha definit d'adequat el protocol de serveis financers.

CALENDARI

Ara s'iniciarà un procés tècnic de redacció del text, per "garantir" que tots els acords fixats en la taula de negociació queden recollits.

El Govern preveu que la rúbrica de l'acord pugui fer-se la primavera vinent, "abans de finalitzar el mandat de la Comissió".

Considera que després caldrà "un període mínim de 6 mesos" per preparar el referèndum que ha de validar l'adopció de l'acord, i que se celebraria a la fi de 2024.

El cap de Govern ha anunciat que la setmana vinent viatjarà a Brussel·les per presentar l'acord als 27 estats membres en el marc del Consell d'Afers Generals, última sessió sota la presidència espanyola.