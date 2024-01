Andorra tanca el 2023 amb un IPC del 4,5%

La xifra es redueix mig punt respecte al novembre



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 gen.

La variació interanual estimada de l'Índex de Preus de Consum (IPC) d'Andorra del mes de desembre del 2023 és del 4,5%, segons el càlcul de l'indicador avançat que ha fet públic el departament d'Estadística aquest dimarts.

El comunicat d'Estadística remarca que es tracta d'un càlcul previ de l'IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, "disminuiria cinc desenes" respecte a l'IPC avaluat en el mes de novembre i que era del 5%.

Aquest comportament de la inflació seria a causa de l'evolució dels preus dels grups habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, oci, espectacles i cultura, i aliments i begudes no alcohòliques.

En canvi, el grup transports "hauria contribuït a augmentar" la inflació a causa que la baixada de preus dels carburants ha estat menys intensa que la del mateix mes de l'any passat.

Si es confirma l'IPC del 4,5% suposarà una disminució de 2,6 punts respecte a la inflació del 7,1% que el Principat va registrar al desembre de 2023.

Així i tot, la xifra avançada per Estadística se situa per sobre de l'IPC avançat d'Espanya, que segons la mateixa nota de premsa és del 3,1%.

El departament d'Estadística recorda que el càlcul de l'índex avançat segueix "la mateixa metodologia" utilitzada per al càlcul de l'IPC, però el càlcul previ inclou aproximadament el 98% dels preus de desembre entrats.

Per a les sèries de preus que encara no han estat enquestats, "s'utilitza el mateix preu del mes anterior", per la qual cosa la dada definitiva de la inflació, que està previst que es publiqui el 10 de gener, podria modificar-se.

La dada definitiva s'utilitzarà per actualitzar el cost de molts serveis, però a més serà la xifra amb que es revaloritzaran els salaris situats entre el mínim i el mitjà, segons va anunciar el Govern la setmana passada amb la presentació del projecte de llei que ho regula.