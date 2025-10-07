Publicat 07/10/2025 18:56

Andorra s'uneix al projecte barceloní sobre solitud no desitjada en persones grans 'Radars'

Gil i Cervós durant la signatura del conveni d'adhesió a 'Radars'
El govern d'Andorra s'ha adherit al projecte 'Radars' impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Municipal de Serveis Socials, que es dedica a combatre la solitud no desitjada entre les persones grans, indica el consistori en un comunicat.

La secretària d'Estat d'Assumptes Socials d'Andorra, Ester Cervós, i la tinent d'alcalde Drets Socials, Raquel Gil, han signat aquest dimarts a la tarda un conveni que a Andorra a les altres 17 ciutats espanyoles que ja formen part del projecte.

'Radars' tracta de teixir xarxes de veïns, comerciants, voluntaris i professionals per detectar aquest situacions de vulnerabilitat i oferir suport als quals ho necessitin, pal·liant els efectes de la solitud no desitjada i prevenint els seus riscos.

Cervós ha destacat que amb l'adhesió del Principat, el govern andorrà "segueix avançant en polítiques innovadores, inclusives i centrades en la persona", en aquest cas, per garantir una vida digna i plena a les persones majors del país.

Per la seva banda, Gil ha celebrat que el model se segueixi exportant, confirmant que es tracta d'un "projecte comunitari d'èxit, que l'Ajuntament impulsa i promou des de 2008", vinculant la cura de les persones grans a les activitats dels barris.

