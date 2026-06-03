Andorra summa organitzacions empresarials i sindicals al Pacte d'Estat per a la UE

L'ampliació busca reforçar la concertació política sobre l'acord d'associació
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)
Representants de la Unió Sindical d'Andorra, de la Confederació Empresarial Andorrana, de la Cambra de comerç, de l'Empresa Familiar Andorra i del Consell de Col·legis Professionals s'han incorporat aquest dimecres com a observadors al Pacte d'Estat per a l'acord d'Associació d'Andorra amb la Unió Europea (UE).
L'ampliació de la composició de l'organisme s'ha dut a terme a petició del partit extraparlamentari Socialdemocràcia i Progrés (SDP) i una vegada finalitzat el procés negociador, informa el Govern en un comunicat.
El Govern considera que el procés passa per un moment en el qual és convenient reforçar la concertació entre els actors polítics, econòmics, professionals i socials, orientada principalment a la informació pública i al seguiment dels treballs en curs per preparar el país davant d'un escenari d'acord d'associació.
El cap de l'executiu, Xavier Espot, ha celebrat l'entrada d'aquestes entitats al Pacte d'Estat perquè la seva participació permet ampliar la base de treball i incorporar de forma més directa la visió del teixit econòmic i social.
En aquest sentit, ha destacat la importància que els agents puguin traslladar al debat les seves inquietuds, necessitats i propostes vinculades a l'acord.
Per la seva banda, el president de la CEA, Gerard Cadena, com a portaveu dels nous integrants, ha valorat positivament que s'hagi permès la seva incorporació al Pacte i ha recordat que les organitzacions empresarials treballen des de fa més d'un any per defensar una posició compartida.
Cadena també ha constatat una evolució progressiva del teixit empresarial cap a una millor predisposició sobre l'acord, fruit del treball d'explicació i seguiment que s'està duent a terme.