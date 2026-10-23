Andorra i Suïssa comparteixen experiències sobre les seves relacions amb la Unió Europea

El vicepresident del Consell Federal suís, Ignazio Cassis, visita el Principat
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)
El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha rebut aquest divendres el vicepresident del Consell Federal suís, conseller federal i cap del Departament Federal d'Afers Exteriors, Ignazio Cassis, en una trobada per reforçar "el diàleg bilateral" i per abordar reptes compartits en les relacions amb la Unió Euroepa (UE).
En un comunicat, el Govern andorrà explica que Cassis també ha celebrat una reunió de treball amb la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, en una visita que "dona continuïtat a més de tres dècades de relacions diplomàtiques" entre tots dos països, establertes el 6 de setembre del 1995.
Tor ha afirmat que els dos països tenen models de relació diferents amb la UE, però que comparteixen la voluntat de disposar de marcs "sòlids, estables i previsibles" per afavorir la prosperitat i la competitivitat, a més de preservar les especificitats de cada país.
La reunió ha servit per compartir punts de vista sobre els processos per aprofundir les relacions amb la UE, en un moment especialment rellevant per a Andorra després de la signatura el passat 19 d'octubre de l'acord d'associació amb la UE.
Tor ha destacat que el Principat i Suïssa es troben en un moment relativament similar, amb acords negociats i signats amb la UE, i tot esperant ser sotmesos a l'escrutini de la ciutadania mitjançant referèndum.
La ministra ha insistit que Europa és el seu "espai natural de cooperació i prosperitat" i considera que, en un context de transformació, els estats s'han de dotar d'instruments que aportin estabilitat i seguretat als ciutadans i a les empreses.
També ha remarcat la importància que l'evolució d'aquestes relacions es fonamenti en la legitimitat democràtica i en una ciutadania informada.
VISIÓ SUÏSSA
Per la seva banda, Cassis ha qualificat la seva visita d'"històrica", per ser el primer representant d'un govern suís que visita Andorra, i s'ha mostrat molt honorat per això.
En referència a la relació entre Suïssa i la UE, ha explicat que també és motiu de debat "intens" al seu país, però que s'han de tenir presents els avantatges que comporta per als petits països formar part del gran entorn europeu.
Finalment, les dues parts han assenyalat que comparteixen una "ferma defensa" de la pau, el multilateralisme, el dret internacional i el dret internacional humanitari, a més d'una concepció de la neutralitat activa basada en el diàleg i la resolució pacífica dels conflictes.