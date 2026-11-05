Andorra situa la digitalització i el clima com les prioritats en la Cimera Iberoamericana

El 2027 presidirà la secretaria tècnica de la Xarxa Iberoamericana de Protecció Civil
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 5 (EUROPA PRESS)
El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha situat la digitalització, la resiliència climàtica i la inclusió entre les prioritats d'Andorra en la 30a Cimera Iberoamericana, que se celebra a Madrid.
Espot ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat en la sessió plenària d'aquest dijous, en què també ha defensat la vigència del multilateralisme inclusiu, informa el Govern andorrà en un comunicat.
Abans d'entrar en matèria política, el cap de govern ha expressat, en nom del poble andorrà, el condol tant a les autoritats espanyoles com a les famílies de les víctimes de la tragèdia ferroviària de Toledo, tot transmetent la solidaritat del Principat.
Espot ha recordat que fa cinc anys Andorra va organitzar la 27a Cimera en un context marcat per la pandèmia de la covid-19, en la qual es va fixar la innovació per al desenvolupament sostenible com l'eix central.
El polític andorrà ha assenyalat que, tot i que els reptes globals s'han transformat i la digitalització n'ha accelerat la dimensió, la premisa andorrana continua sent la mateixa: "cap país pot afrontar els grans reptes sol".
En aquest sentit, ha defensat la nova Estratègia de la Cooperació Iberoamericana com una eina per aconseguir resultats tangibles que millorin directament la vida dels ciutadans.
Sobre la transformació digital, Espot ha celebrat la creació de l'Aliança Iberoamericana per a la Intel·ligència Artificial, impulsada per Espanya, i ha defensat que la IA ha de ser una oportunitat que combini innovació amb seguretat i inclusió, per evitar que es converteixi en un element que ampliï les desigualtats.
PROTECCIÓ CIVIL
D'altra banda, ha anunciat el compromís d'Andorra d'exercir, el 2027, la primera presidència rotativa de la Secretaria Tècnica de la Xarxa Iberoamericana per a la Reducció del Risc de Desastre i la Protecció Civil.
Així mateix, ha manifestat el suport total del Principat a l'Estratègia per al Turisme Sostenible a Iberoamèrica i a l'Agenda Iberoamericana de Turisme 2026-2036.
Pel que fa a la inclusió social i l'educació, el mandatari ha informat de l'adhesió d'Andorra a la Carta Iberoamericana d'Atenció i Suport per fer front al repte de l'envelliment demogràfic i garantir la protecció de la gent gran.
Finalment, ha celebrat l'ampliació de la comunitat amb la incorporació de nous estats observadors associats (Índia, Angola i Turquia) i de l'Associació d'Estats del Carib com a observador consultiu.
AGENDA BILATERAL
Durant la jornada de treball a Madrid, Espot també s'ha reunit amb el vicepresident de Colòmbia, José Manuel Restrepo Abondano, i també amb la vicepresidenta de l'Equador, María José Pinto, per tractar la col·laboració en l'àmbit econòmic i d'immigració.
En aquest sentit, s'han abordat els treballs per signar un acord sobre la contractació en origen que reguli el flux migratori de manera ordenada i que garanteixi els drets laborals i les necessitats dels treballadors de tots dos països a Andorra.
Igualment, Espot també s'ha reunit amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, a qui ha reiterat el suport ferm i la solidaritat d'Andorra amb el poble ucraïnès i ha destacat el compromís del Principat amb el dret internacional.